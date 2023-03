Furto in un supermercato e minaccia ai dipendenti: arrestato (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Questa mattina i Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno arrestato nella quasi flagranza di reato Ivan Vitale per tentata rapina. Dopo avere asportato merce da un noto supermercato della zona orientale di Salerno, Vitale ha tentato di darsi alla fuga spintonando e minacciando di colpire con un’arma da taglio alcuni dipendenti dell’esercizio commerciale che lo avevano sorpreso con la refurtiva. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i militari dell’Arma che hanno assicurato l’uomo alla giustizia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Questa mattina i Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hannonella quasi flagranza di reato Ivan Vitale per tentata rapina. Dopo avere asportato merce da un notodella zona orientale di Salerno, Vitale ha tentato di darsi alla fuga spintonando endo di colpire con un’arma da taglio alcunidell’esercizio commerciale che lo avevano sorpreso con la refurtiva. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i militari dell’Arma che hanno assicurato l’uomo alla giustizia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

