Fuga degli americani dalla Russia. La Casa Bianca: “Andate via subito, è pericoloso” (Di venerdì 31 marzo 2023) Dopo l’arresto del giornalista americano del Wall Street Journal, la Casa Bianca esorta i cittadini degli Stati Uniti a lasciare subito la Russia: l’escalation tra le due superpotenze potrebbe portare a nuove azioni di ritorsioni nei confronti dei cittadini americani, magari sempre con il pretesto dello spionaggio. A Mosca, intanto, Vladimir Putin si appresta a rafforzare l’esercito e lancia piani di difesa nucleare informando i cittadini. Il clima, dunque, è sempre più teso, e non solo in Ucraina. Il consiglio della Casa Bianca agli americani: lasciate la Russia “Voglio con forza reiterare che gli americani dovrebbero attenersi all’avviso del governo americano a non recarsi in ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 31 marzo 2023) Dopo l’arresto del giornalista americano del Wall Street Journal, laesorta i cittadiniStati Uniti a lasciarela: l’escalation tra le due superpotenze potrebbe portare a nuove azioni di ritorsioni nei confronti dei cittadini, magari sempre con il pretesto dello spionaggio. A Mosca, intanto, Vladimir Putin si appresta a rafforzare l’esercito e lancia piani di difesa nucleare informando i cittadini. Il clima, dunque, è sempre più teso, e non solo in Ucraina. Il consiglio dellaagli: lasciate la“Voglio con forza reiterare che glidovrebbero attenersi all’avviso del governo americano a non recarsi in ...

