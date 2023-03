Friuli Venezia Giulia stasera si chiude campagna elettorale

(Di venerdì 31 marzo 2023) - Si vota domenica e lunedì per l'elezione del nuovo governatore della Regione. I candidati: Fedriga per il centrodestra, governatore uscente Moretuzza per il centrosinistra e Cinquestelle, Maran per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : Ci vediamo domani in Friuli-Venezia Giulia! - matteosalvinimi : ?? Giornali e tivù non ne parlano ma domenica e lunedì, in Friuli Venezia Giulia, si vota! Grazie al buongoverno ta… - matteosalvinimi : Questo pomeriggio a Monfalcone, Trieste e Udine, incontrando cittadini e visitando progetti di rigenerazione urbana… - ElioVall : RT @matteosalvinimi: Qui Udine per la chiusura della campagna di tutte le forze a sostegno di Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli V… - gigicalesso : RT @BettaPiccolotti: ???? Il 2 e il 3 aprile in Friuli-Venezia Giulia ci presentiamo con donne e uomini capaci di fare la differenza per la g… -

- Si vota domenica e lunedì per l'elezione del nuovo governatore della Regione. I candidati: Fedriga per il centrodestra, governatore uscente Moretuzza per il centrosinistra e Cinquestelle, Maran per ...Così la premier Giorgia Meloni nel suo intervento in videocollegamento al comizio di chiusura della campagna elettorale inGiulia a Udine, sottolineando che "ha cominciato a fare ...Dopo Elly Schlein , oggi è stato il giorno di Giuseppe Conte inGiulia. La segretaria del Partito democratico era arrivata ieri a Trieste per sostenere il candidato alle elezioni regionali di domenica e lunedì, Massimo Moretuzzo. Il segretario del ...

Elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia: si vota domenica 2 e lunedì 3 aprile TGCOM

Alleati, ma a distanza. Elly Schlein e Giuseppe Conte sono arrivati in Friuli Venezia Giulia per sostenere il candidato alla guida della Regione, Massimo Moretuzzo. Però, hanno tenuto comizi in giorni ...Domenica 2 aprile si svolgerà presso la Piscina Comunale di Sassuolo la quarta edizione del “Trofeo Master Città di Sassuolo”, a cui prenderanno parte 55 società provenienti da diverse regioni ...