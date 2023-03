Friuli-Venezia Giulia al voto, i leader del centrodestra lanciano il bis di Fedriga (Di venerdì 31 marzo 2023) Continuità o cambiamento. È la scelta che hanno dinnanzi, domenica 2 e lunedì 3 aprile, gli elettori del Friuli Venezia Giulia, chiamati a scegliere presidente e consiglio regionale. Nel segno della continuità si ripresenta il governatore uscente Massimiliano Fedriga, sostenuto dal centrodestra e che può contare anche sulla lista che porta il suo nome, una delle novità dell'appuntamento elettorale. L'altra trova posto nella coalizione di centrosinistra che sostiene Massimo Moretuzzo, di cui fa parte anche il Movimento 5 stelle. Per il Terzo polo si presenta invece Alessandro Maran, mente Giorgia Tripoli corre per Insieme liberi, una formazione che fonda la sua proposta anche sulla libertà vaccinale. L'assenza di altre elezioni ha favorito l'afflusso di big nazionali. Oggi, a Udine, ... Leggi su iltempo (Di venerdì 31 marzo 2023) Continuità o cambiamento. È la scelta che hanno dinnanzi, domenica 2 e lunedì 3 aprile, gli elettori del, chiamati a scegliere presidente e consiglio regionale. Nel segno della continuità si ripresenta il governatore uscente Massimiliano, sostenuto dale che può contare anche sulla lista che porta il suo nome, una delle novità dell'appuntamento elettorale. L'altra trova posto nella coalizione di centrosinistra che sostiene Massimo Moretuzzo, di cui fa parte anche il Movimento 5 stelle. Per il Terzo polo si presenta invece Alessandro Maran, mente Giorgia Tripoli corre per Insieme liberi, una formazione che fonda la sua proposta anche sulla libertà vaccinale. L'assenza di altre elezioni ha favorito l'afflusso di big nazionali. Oggi, a Udine, ...

