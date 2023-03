Francesca Vaccaro | chi è la moglie di Carlo Conti | “Lei mi ha cambiato”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 31 marzo 2023)è conosciuta per essere una costumista famosa ma soprattutto, per aver conquistato il cuore di uno dei più famosi presentatori italiani. La donna infatti è ladi, chi è ladiE’ nata nel 1972e di professione svolge quella della costumista televisiva e della stilista. Proprio grazie alla sua passione, che già da bambina albergava in lei, e che è poi diventata il suo lavoro, ha conosciuto, lavorando in Rai, e precisamente dietro le quinte di Domenica In, il suo più grande amore, colui il quale diventerà suo marito e padre di suo figlio, ovvero...