FP1 Gp D’Australia | Verstappen il più veloce Hamilton secondo

(Di venerdì 31 marzo 2023) Il sette volte campione del mondosi è piazzato a sorpresa alposto, con un distacco di 0,433 secondi, facendo registrare il suo giro piùpoco prima che la sessione di un’ora venisse segnalata per la seconda volta con la bandiera rossa, superando il terzo classificato della Red Bull, Sergio Perez. FP1 GpMaxha superato Lewisdella Mercedes e ha fatto segnare il miglior tempo nelle prove di apertura del Gran Premio, venerdì, mentre il campione del mondo in carica ha rafforzato il suo dominio di inizio stagione. L’olandese ha percorso il circuito di Albert Park con un miglior tempo di un minuto e 18,790 secondi tra i suoi 17 giri, in gran parte con gomme morbide. Ha dimostrato ancora una volta la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fuoripistanet : Max Verstappen è stato il più veloce nelle FP1 all'Albert Park, chiudendo davanti a Lewis Hamilton e Sergio Perez a… - Natali_Show : RT @FTraiettoria: C'è Max Verstappen davanti a tutti al termine delle FP1 del GP d'Australia, con Lewis Hamilton e Sergio Perez a inseguire… - formula_rolex : C'è Max Verstappen davanti a tutti al termine delle FP1 del GP d'Australia, con Lewis Hamilton e Sergio Perez a ins… - formula_rolex : C'è Max Verstappen davanti a tutti al termine delle FP1 del GP d'Australia, con Lewis Hamilton e Sergio Perez a ins… - FTraiettoria : C'è Max Verstappen davanti a tutti al termine delle FP1 del GP d'Australia, con Lewis Hamilton e Sergio Perez a ins… -

... Mercedes e Aston Martin - autentica rivelazione'avvio di ... F1, dove seguire il GP in tv. Ma come fare per seguire in ... Ore 03.30:GP. Ore 07.00: FP2 GP GP. Sabato ...Il GP, con il suo fuso orario, non sorride all'Italia ... Venerdì 31 marzo Ore 03.30:GPOre 07.00: FP2 GP ...... dove andrà in scena il GP. Il fuso orario non ... Pre libere 1 Ore 03.30:GPOre 04.30: Post libere 1 Ore ...