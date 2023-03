Forza Italia, rivoluzione a Cerveteri: si costituisce il gruppo consiliare (Di venerdì 31 marzo 2023) Cerveteri – Si costituisce il gruppo di Forza Italia nel Consiglio comunale di Cerveteri. Giovanni Moscherini, già candidato a Sindaco per la coalizione di centrodestra e (fin’ora) consigliere comunale per FdI, passa ufficialmente tra le file azzurre. Ad annunciarlo il deputato, nonché coordinatore provinciale di Roma per Forza Italia, Alessandro Battilocchio in una conferenza stampa alla Camera: “Moscherini farà questo percorso assieme al capogruppo Emanuele Vecchiotti, un giovane professionista di 27 anni, con una grande passione per la politica”. “Sono contento della richiesta che mi è arrivata. Io sono stato candidato sindaco anche da Forza Italia, mi sento di quel partito“. Così il neo consigliere ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 31 marzo 2023)– Siildinel Consiglio comunale di. Giovanni Moscherini, già candidato a Sindaco per la coalizione di centrodestra e (fin’ora) consigliere comunale per FdI, passa ufficialmente tra le file azzurre. Ad annunciarlo il deputato, nonché coordinatore provinciale di Roma per, Alessandro Battilocchio in una conferenza stampa alla Camera: “Moscherini farà questo percorso assieme al capoEmanuele Vecchiotti, un giovane professionista di 27 anni, con una grande passione per la politica”. “Sono contento della richiesta che mi è arrivata. Io sono stato candidato sindaco anche da, mi sento di quel partito“. Così il neo consigliere ...

