Formia / "La fattoria degli animali", debutta il nuovo spettacolo del Teatro Bertolt Brecht (Di venerdì 31 marzo 2023) Formia – Domenica 2 aprile alle ore 17:30 in scena per la prima volta a Formia il nuovo spettacolo del Teatro Bertolt Brecht in collaborazione con il Teatro Tieffeu di Perugia. Appuntamento al Piccolo Teatro Iqbal Masih con "La fattoria degli animali" con Peter Ercolano, Sara Petrone e Maurizio Stammati che cura anche la regia.

