Formia e Ventotene unite nella Marcia per la Pace (Di venerdì 31 marzo 2023) Formia – Un tripudio di colori, emozioni, note festose, cori, inni nella mattinata di ieri 30 marzo per le strade cittadine. Bambini, dai più piccolini della sezione primavera, quelli delle scuole dell'infanzia, gli alunni delle scuole primarie e secondarie dell'Istituto Alighieri di Formia, hanno sfilato accompagnati da insegnanti, Dirigente, genitori, Amministrazione Comunale. In Villa Comunale Umberto I la Dirigente Scolastica Adriana Roma ha dato inizio alla manifestazione con il canto degli alunni della scuole primarie "Venti di Pace". Numerosi gli alunni del plesso di "Piazzetta" (Sede Centrale), che hanno letto i loro elaborati sulla difesa del loro diritto di vivere in un mondo in cui regni la Pace, con l'invito da parte di Don Alfredo Micalusi, presidente della Caritas Diocesana a "non ...

