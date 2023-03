Formazione gratuita per le aziende con ABF grazie al programma Regionale Lombardia FSE+ (Di venerdì 31 marzo 2023) Azienda Bergamasca Formazione offre percorsi di Formazione professionale personalizzati per aziende e lavoratori autonomi che possono essere finanziati al 100% da Regione Lombardia grazie al programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027. Il progetto permette alle imprese con sede in Lombardia di richiedere dei voucher utilizzabili per la Formazione del proprio personale, investendo nella crescita delle competenze delle loro risorse. L’obiettivo è quello di aumentare la crescita delle competenze migliorando anche la qualità del mercato del lavoro e contribuendo allo sviluppo territoriale. A chi è rivolto La richiesta dei voucher può essere fatta da tutte le imprese, con almeno un’unità produttiva/sede ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 31 marzo 2023) Azienda Bergamascaoffre percorsi diprofessionale personalizzati pere lavoratori autonomi che possono essere finanziati al 100% da Regioneal2021-2027. Il progetto permette alle imprese con sede indi richiedere dei voucher utilizzabili per ladel proprio personale, investendo nella crescita delle competenze delle loro risorse. L’obiettivo è quello di aumentare la crescita delle competenze migliorando anche la qualità del mercato del lavoro e contribuendo allo sviluppo territoriale. A chi è rivolto La richiesta dei voucher può essere fatta da tutte le imprese, con almeno un’unità produttiva/sede ...

