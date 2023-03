Foggia, Delio Rossi si presenta: “Miracoli non ne so fare, ma è la chiusura di un cerchio” (Di venerdì 31 marzo 2023) Ennesimo cambio di allenatore per il Foggia in questa travagliata stagione 2022/2023 di Serie C, in cui comunque la squadra è in lotta per i playoffs. Quest’oggi si è presentato in conferenza stampa Delio Rossi, chiamato a guidare la squadra fino alla fine della stagione e non solo: “Ho firmato per le pRossime gare e per il pRossimo anno, ma ho detto al presidente che di Miracoli non ne so fare, che non sono Padre Pio. So in quale realtà sono venuto, mi auguro solo che abbiate un po’ di pazienza e fiducia. Penserò al Foggia 24 ore su 24 perché voglio che si parli di questa squadra e città sempre in positivo”. L’ex tecnico della Lazio racconta come è arrivato a questo incarico: “Questa è stata una settimana particolare, fino a due ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023) Ennesimo cambio di allenatore per ilin questa travagliata stagione 2022/2023 di Serie C, in cui comunque la squadra è in lotta per i playoffs. Quest’oggi si èto in conferenza stampa, chiamato a guidare la squadra fino alla fine della stagione e non solo: “Ho firmato per le pme gare e per il pmo anno, ma ho detto al presidente che dinon ne so, che non sono Padre Pio. So in quale realtà sono venuto, mi auguro solo che abbiate un po’ di pazienza e fiducia. Penserò al24 ore su 24 perché voglio che si parli di questa squadra e città sempre in positivo”. L’ex tecnico della Lazio racconta come è arrivato a questo incarico: “Questa è stata una settimana particolare, fino a due ...

