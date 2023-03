Florenzi: “Napoli-Milan? Nessuno è imbattile”, poi il retroscena di mercato (Di venerdì 31 marzo 2023) Il Napoli torna in campo al ‘Maradona‘ dopo la settimana di pausa per le nazionali. Gli azzurri di Luciano Spalletti dovranno fare a meno di Victor Osimhen che si è fermato oggi per infortunio e satà assente contro il Milan. Dall’altra parte, invece, Stefano Pioli ritrova Alessandro Florenzi che potrebbe essere subito titolare. Ai microfoni di Sportmediaset, l’esterno rossonero ha parlato di Napoli Milan e del suo rientro. Sono felice di essere tornato: con la sosta ho potuto continuare a lavorare e l’ho fatto in campo con i miei compagni. Sono cresciuto fisicamente e atleticamente, ora sono pronto per aiutare la squadra. Tripla sfida al Napoli? Dobbiamo pensare a una gara alla volta. Sul fatto di essere svantaggiati e già sconfitti è una cosa che dicevano anche l’anno scorso ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 31 marzo 2023) Iltorna in campo al ‘Maradona‘ dopo la settimana di pausa per le nazionali. Gli azzurri di Luciano Spalletti dovranno fare a meno di Victor Osimhen che si è fermato oggi per infortunio e satà assente contro il. Dall’altra parte, invece, Stefano Pioli ritrova Alessandroche potrebbe essere subito titolare. Ai microfoni di Sportmediaset, l’esterno rossonero ha parlato die del suo rientro. Sono felice di essere tornato: con la sosta ho potuto continuare a lavorare e l’ho fatto in campo con i miei compagni. Sono cresciuto fisicamente e atleticamente, ora sono pronto per aiutare la squadra. Tripla sfida al? Dobbiamo pensare a una gara alla volta. Sul fatto di essere svantaggiati e già sconfitti è una cosa che dicevano anche l’anno scorso ...

