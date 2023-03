Fiumicino, Lanteri (Forza Italia): “Incrocio da incubo tra via Monte Solarolo e via Val Lagarina. Si metta in sicurezza” (Di venerdì 31 marzo 2023) Fiumicino – “Incrocio pericoloso e segnaletica quasi assente: tra via Monte Solarolo e via Val Lagarina la sicurezza stradale è messa seriamente a rischio”. A denunciare la situazione è Mirco Lanteri, candidato di Forza Italia come consigliere comunale alle prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio a sostegno di Mario Baccini sindaco. “La visibilità, infatti, è molto scarsa a causa di una curva quasi a gomito – spiega Lanteri –. Ma a rendere l’Incrocio ancora più pericoloso è la segnaletica stradale sbiadita: la scritta stop, fondamentale in un punto critico come questo, si è quasi cancellata del tutto dal manto stradale”. “I cittadini locali, come già fatto più volte in passato, chiedono ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 31 marzo 2023)– “pericoloso e segnaletica quasi assente: tra viae via Vallastradale è messa seriamente a rischio”. A denunciare la situazione è Mirco, candidato dicome consigliere comunale alle prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio a sostegno di Mario Baccini sindaco. “La visibilità, infatti, è molto scarsa a causa di una curva quasi a gomito – spiega–. Ma a rendere l’ancora più pericoloso è la segnaletica stradale sbiadita: la scritta stop, fondamentale in un punto critico come questo, si è quasi cancellata del tutto dal manto stradale”. “I cittadini locali, come già fatto più volte in passato, chiedono ...

