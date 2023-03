Fisco, Meloni: “Noi non facciamo condoni” (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – “Il modo più efficace per combattere è avere tasse giuste, da uno Stato che si dimostra amico. La repressione da sola non basta”. Così Giorgia Meloni, in una diretta social per ‘gli appunti di Giorgia’. “L’opposizione dice cha abbiamo previsto un condono, ma noi condoni non ne facciamo”, spiega Meloni parlando delle norme sull’omesso versamento in una diretta social per ‘gli appunti di Giorgia’. Nel decreto approvato in Cdm “c’è anche una norma che proroga i termini per regolarizzare la propria posizione a chi ha un contenzioso”, ricorda la premier. “C’è una norma che adegua alla nostra tregua fiscale le norme penali, si è fatta molta confusione, l’opposizione dice che abbiamo introdotto un condono tributario penale, è falso, noi condoni non ne facciamo”, insiste ... Leggi su italiasera (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – “Il modo più efficace per combattere è avere tasse giuste, da uno Stato che si dimostra amico. La repressione da sola non basta”. Così Giorgia, in una diretta social per ‘gli appunti di Giorgia’. “L’opposizione dice cha abbiamo previsto un condono, ma noinon ne”, spiegaparlando delle norme sull’omesso versamento in una diretta social per ‘gli appunti di Giorgia’. Nel decreto approvato in Cdm “c’è anche una norma che proroga i termini per regolarizzare la propria posizione a chi ha un contenzioso”, ricorda la premier. “C’è una norma che adegua alla nostra tregua fiscale le norme penali, si è fatta molta confusione, l’opposizione dice che abbiamo introdotto un condono tributario penale, è falso, noinon ne”, insiste ...

