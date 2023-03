Fiorentina | rifinitura e poi partenza per Milano | il programma di oggi

Leggi su inter-news

(Di venerdì 31 marzo 2023) Lascende in campo per l’allenamento dialla vigilia della sfida contro l’Inter, poi laper. Ecco ildi. IL– La squadra allenata da Vincenzo Italianosi ritroverà al Centro Sportivo “Davide Astori” per preparare la sfida alla vigilia dell’Inter.e poiin direzionedove domani alle 18 affronterà la formazione di Simone Inzaghi. Dopo l’allenamento e prima dellaè attesa anche la lista dei convocati da parte di Italiano, che spera di recuperare qualche giocatore ancora non al meglio della condizione. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...