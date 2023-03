Fiorentina, lo stato di forma in vista dell’Inter: filotto impressionante (Di venerdì 31 marzo 2023) Si avvicina la sfida di domani tra Inter e Fiorentina valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. Andiamo ad analizzare come arrivano i viola alla partita attraverso i numeri delle ultime cinque gare disputate. ULTIME CINQUE – L’Inter si prepara a ospitare la Fiorentina a San Siro, nel ritorno della sfida che all’andata vide i nerazzurri prevalere all’ultimo secondo per 3-4. Ma come ci arriva la squadra di Vincenzo Italian alla partita di domani? Le ultime cinque partite ci dicono che i toscani sono in un momento di forma eccezionale, con altrettante vittorie. Sia in campionato, sia in Conference League. A partire dal 2-1 contro il Milan, seguito dall’1-0 in casa al Sivasspor, dallo 0-2 in trasferta contro la Cremonese, dall’1-4 in trasferta sempre contro il Sivasspor nel ritorno degli ottavi di finale di ... Leggi su inter-news (Di venerdì 31 marzo 2023) Si avvicina la sfida di domani tra Inter evalevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. Andiamo ad analizzare come arrivano i viola alla partita attraverso i numeri delle ultime cinque gare disputate. ULTIME CINQUE – L’Inter si prepara a ospitare laa San Siro, nel ritorno della sfida che all’andata vide i nerazzurri prevalere all’ultimo secondo per 3-4. Ma come ci arriva la squadra di Vincenzo Italian alla partita di domani? Le ultime cinque partite ci dicono che i toscani sono in un momento dieccezionale, con altrettante vittorie. Sia in campionato, sia in Conference League. A partire dal 2-1 contro il Milan, seguito dall’1-0 in casa al Sivasspor, dallo 0-2 in trasferta contro la Cremonese, dall’1-4 in trasferta sempre contro il Sivasspor nel ritorno degli ottavi di finale di ...

Inter - Fiorentina, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici Inter - Fiorentina è una partita della ventottesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: ... Se non fosse stato per il passaggio del turno in Champions League a spese del Porto, potremmo ... Inter, Inzaghi: 'Fuori Calhanoglu, Skriniar e Dimarco. Bastoni recuperato, su Lukaku...' Noi però pensiamo alla partita di domani contro la Fiorentina, è inutile guardare a ciò che è stato'. Quanto starà fuori Calhanoglu e quanto perde l'Inter senza di lui Cosa si aspetta ora da ... Calcio: Inzaghi 'Contro la Fiorentina servirà l'Inter migliore' E' inutile guardare a quello che è stato: pensiamo alla gara di domani". Così il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia della gara di campionato contro la Fiorentina. "Cercheremo di ... Inter -è una partita della ventottesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: ... Se non fosseper il passaggio del turno in Champions League a spese del Porto, potremmo ...Noi però pensiamo alla partita di domani contro la, è inutile guardare a ciò che è'. Quanto starà fuori Calhanoglu e quanto perde l'Inter senza di lui Cosa si aspetta ora da ...E' inutile guardare a quello che è: pensiamo alla gara di domani". Così il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia della gara di campionato contro la. "Cercheremo di ... Inter-Fiorentina, Inzaghi: "Out Calhanoglu, Skriniar e forse Dimarco" Sky Sport INZAGHI, In 3 sono out. Bastoni e Gosens recuperati Oltre a Calhanoglu non ci sarà Skriniar, probabilmente neanche Dimarco ma è inutile guardare ciò che è stato, pensiamo alla gara contro la Fiorentina". Quanto tempo resterà fuori Calhanoglu Quanto ... Inzaghi: "Servirà la migliore Inter. Lukaku sarà importante" Sta per iniziare un lungo e importante mese per l’Inter. Nove partite in 30 giorni tra campionato, Coppa Italia e Champions League. La prima sarà sabato con la Fiorentina a San Siro. Simone Inzaghi ne ... Oltre a Calhanoglu non ci sarà Skriniar, probabilmente neanche Dimarco ma è inutile guardare ciò che è stato, pensiamo alla gara contro la Fiorentina". Quanto tempo resterà fuori Calhanoglu Quanto ...Sta per iniziare un lungo e importante mese per l’Inter. Nove partite in 30 giorni tra campionato, Coppa Italia e Champions League. La prima sarà sabato con la Fiorentina a San Siro. Simone Inzaghi ne ...