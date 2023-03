Fiorentina, Italiano: «Sosta utile per riposare. Inter? Vogliamo i tre punti» (Di venerdì 31 marzo 2023) Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato alla vigilia del match contro l’Inter ai canali ufficiali della società toscana Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha così parlato ai canali del club viola alla vigilia dell’Inter. POST Sosta – «Questa Sosta ci ha permesso di riposare e ricaricare le pile dopo un bel tour de force. Adesso c’è un altro mese di fuoco dove avremo nove partite in 30 giorni: dobbiamo prepararci fisicamente e mentalmente per questi impegni fondamentali per la stagione». Inter – «Sappiamo quello che è l’Inter, soprattutto in casa. Ci aspetta una partita difficile contro una squadra che ha tantissimi punti di forza. Dobbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Vincenzo, allenatore della, ha parlato alla vigilia del match contro l’ai canali ufficiali della società toscana Vincenzo, allenatore della, ha così parlato ai canali del club viola alla vigilia dell’. POST– «Questaci ha permesso die ricaricare le pile dopo un bel tour de force. Adesso c’è un altro mese di fuoco dove avremo nove partite in 30 giorni: dobbiamo prepararci fisicamente e mentalmente per questi impegni fondamentali per la stagione».– «Sappiamo quello che è l’, soprattutto in casa. Ci aspetta una partita difficile contro una squadra che ha tantissimidi forza. Dobbiamo ...

