Fiorentina, contro l'Inter almeno tre dubbi di formazione per Italiano – Sky (Di venerdì 31 marzo 2023) La Fiorentina di Vincenzo Italiano si prepara alla vigilia della sfida con l'Inter prima della partenza (vedi QUI). Tre dubbi di formazione per il tecnico dei viola secondo Sky Sport. LE ULTIME – Vincenzo Italiano oggi comunicherà la lista dei convocati per la sfida di San Siro contro l'Inter, ma dovrà prima verificare la situazione legata agli acciaccati. Stagione finita per Salvatore Sirigu, mentre resta in forte dubbio Luka Jovic. Recuperato Terzic, anche Nico Gonzalez dovrebbe essere a disposizione avendo disputato tutto l'allenamento nella giornata di ieri. Restano dunque tre ballottaggi ancora aperti: in difesa ci sarà solo uno tra Nikola Milenkovic e Martinez Quarta, mentre davanti la difesa il dubbio è tra ...

