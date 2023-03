Finte plusvalenze, anche la Roma nell'inchiesta: si indaga sullo scambio Spinazzola - Pellegrini (Di venerdì 31 marzo 2023) anche la Roma finisce nell'inchiesta sulle false plusvalenze che da mesi sta agitando molte società di serie A, tra cui la Juventus dell'ex presidente Andrea Agnelli. La Procura di Roma, infatti ha ... Leggi su globalist (Di venerdì 31 marzo 2023)lafiniscesulle falseche da mesi sta agitando molte società di serie A, tra cui la Juventus dell'ex presidente Andrea Agi. La Procura di, infatti ha ...

