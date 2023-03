Finlandia al voto domenica, Sanna Marin in pole senza certezze (Di venerdì 31 marzo 2023) La Finlandia al voto domenica 2 aprile, impegnata per le elezioni legislative che vedranno il rinnovo del Parlamento per il mandato 2023-2027. Urne aperte dalle 9 alle 20 finlandesi, ovvero dalle 8 alle 19 italiane. Il tutto mentre il Paese, il cui governo è stato guidato negli ultimi anni da una donna, Sanna Marin (Partito socialdemocratico finlandese), sta per aderire alla Nato con l'approvazione dei suoi 30 Stati membri. La premier ha guidato il paese attraverso la pandemia di Covid, raccogliendo elogi internazionali e passa alla storia anche come il primo ministro che ha avviato il processo di candidatura all'Alleanza atlantica del suo Paese. E ora si trova in pole position ma senza certezza di riconferma.Quanto alla Nato, la Finlandia era da tempo ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 31 marzo 2023) Laal2 aprile, impegnata per le elezioni legislative che vedranno il rinnovo del Parlamento per il mandato 2023-2027. Urne aperte dalle 9 alle 20 finlandesi, ovvero dalle 8 alle 19 italiane. Il tutto mentre il Paese, il cui governo è stato guidato negli ultimi anni da una donna,(Partito socialdemocratico finlandese), sta per aderire alla Nato con l'approvazione dei suoi 30 Stati membri. La premier ha guidato il paese attraverso la pandemia di Covid, raccogliendo elogi internazionali e passa alla storia anche come il primo ministro che ha avviato il processo di candidatura all'Alleanza atlantica del suo Paese. E ora si trova inposition macertezza di riconferma.Quanto alla Nato, laera da tempo ...

