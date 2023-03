Finanziamento illecito, per Emiliano chiesta condanna a un anno di reclusione. Il presidente pugliese: "Confido nella giustizia" (Di venerdì 31 marzo 2023) Il processo in corso a Torino per il presunto abuso durante le primarie Pd del 2017. chiesta anche una multa da 90mila euro: stessa condanna proposta per gli altri imputati tra cui il parlamentare pd Claudio Stefanazzi Leggi su repubblica (Di venerdì 31 marzo 2023) Il processo in corso a Torino per il presunto abuso durante le primarie Pd del 2017.anche una multa da 90mila euro: stessaproposta per gli altri imputati tra cui il parlamentare pd Claudio Stefanazzi

