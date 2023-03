Finale GF Vip | lite furibonda tra un ex gieffino e la produzione | cosa è successo

(Di venerdì 31 marzo 2023) Manca davvero pochissimo per il grandedel GF Vip. Lunedì 3 aprile si proclamerà il vincitore di questa edizione del reality e dal web grazie ai pronostici spunta già il nome del possibile vincitore. Intanto, in queste ore un’altra indiscrezione sta facendo il giro della rete. A quanto pare ci sarebbe stata unaL'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : I VIP in Casa vengono informati del reale esito del televoto... non solo Luca ha dovuto abbandonare la Casa, ma Nik… - VanityFairIt : Più il #GFvip continua la sua corsa verso la finalissima e più siamo convinti che a fare la differenza in programmi… - EvelynH73 : RT @GrandeFratello: I VIP in Casa vengono informati del reale esito del televoto... non solo Luca ha dovuto abbandonare la Casa, ma Nikita… - ricciol21194899 : TUTTI VERGOGNI GRANDE FRATELLO VIP VOTA X NIKITA FINALE X SOLDII SCHIFOOOOOOO SCHIFOOOO SCHIFOO VERGOGNI A TUTTI NN… - Napolikeit : Finale GF Vip 7: quali ex concorrenti saranno in studio, gli assenti #napoli #GF_VIP -

Oriana Marzoli , nel bene o nel male, è stata una delle grandi protagoniste del GFe resta tra le principali candidate alla vittoriabenché sia comparso da qualche giorno un video sui social che la immortala mentre fa un brutto gesto al pubblico nell'edizione spagnola de '...'Qui servono infrastrutture, non' Dati i numerosi incontri tra i due (lo spagnolo in vantaggio 4 - 2 nel bilancio) per la loro giovane età, è chiaro come la rivalità sia destinata a durare nel ...Lunedì sera, in occasione delladel GF7 , con ogni probabilità ci sarà in studio anche l'ex Vippone George Ciupilan , pronto a sostenere più che mai l'amica Nikita Pelizon . Quest'ultima è stata l'ultima finalista ...

Grande Fratello Vip 7, l’ultima «bufera»: davvero Tavassi rischia l’espulsione dalla finale del 3 aprile Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Il prossimo 3 aprile andrà in scena l’attesa finale del Grande Fratello Vip 7. Nel corso della puntata finale, secondo le indiscrezioni che circolano in giro per il web potrebbe esserci una sorpresa ...Il prossimo 3 aprile andrà in scena l’attesa finale del Grande Fratello Vip 7. Nel corso della puntata finale, secondo le indiscrezioni che circolano in giro per il web potrebbe esserci una sorpresa ...