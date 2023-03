Film e docufilm di aprile 2023: calendario uscite in streaming su Nexo+ (Di venerdì 31 marzo 2023) Arrivano su Nexo+ i docuFilm su Michel Petrucciani e su Madonna, Le otto Montagne dal libro di Paolo Cognetti, gli speciali dedicati alle culture dell’Europa dell’Est e alle anime migranti, Passage to Mars con Zachary Quinto e Charlotte Rampling, l’editoriale dedicato agli alberi e al pianeta terra, la playlist per la Giornata Internazionale della Danza. Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le principali uscite del mese di aprile 2023. Dal 1° aprile Terre promesse, anime migranti Ci sono storie che paiono raccontare la vita degli altri e invece raccontano la nostra. Non solo per il comune passato di migrazione, ma perché le anime migranti raccolgono sempre in sé un profondo senso di smarrimento e di sradicamento, l’attesa e la ricerca di ogni terra promessa, la nostalgia di ogni patria ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 31 marzo 2023) Arrivano sui docusu Michel Petrucciani e su Madonna, Le otto Montagne dal libro di Paolo Cognetti, gli speciali dedicati alle culture dell’Europa dell’Est e alle anime migranti, Passage to Mars con Zachary Quinto e Charlotte Rampling, l’editoriale dedicato agli alberi e al pianeta terra, la playlist per la Giornata Internazionale della Danza. Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le principalidel mese di. Dal 1°Terre promesse, anime migranti Ci sono storie che paiono raccontare la vita degli altri e invece raccontano la nostra. Non solo per il comune passato di migrazione, ma perché le anime migranti raccolgono sempre in sé un profondo senso di smarrimento e di sradicamento, l’attesa e la ricerca di ogni terra promessa, la nostalgia di ogni patria ...

