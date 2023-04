Figli di coppie omosessuali: i sindaci pronti a disobbedire (Di venerdì 31 marzo 2023) No all'oscurantismo reazionario dell'estrema destra bigotta e retrograda. sindaci ancora all'attacco per la trascrizione all'anagrafe dei Figli di coppie omosessuali: ora si dicono pronti a ... Leggi su globalist (Di venerdì 31 marzo 2023) No all'oscurantismo reazionario dell'estrema destra bigotta e retrograda.ancora all'attacco per la trascrizione all'anagrafe deidi: ora si diconoa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : ? IL PARLAMENTO EUROPEO CONDANNA IL GOVERNO ITALIANO PER LO STOP ALLE REGISTRAZIONI DEI FIGLI DI COPPIE OMOGENITORI… - ZanAlessandro : Il Parlamento Europeo ha appena condannato il governo Meloni per lo stop alle registrazioni dei figli di coppie del… - ultimora_pol : ??Il Parlamento Europeo 'condanna le istruzioni impartite dal governo italiano al Comune di #Milano di non registra… - EnricaFaggio : RT @LoredanaBerte: È inaccettabile che nel 2023 si debba ancora assistere a certi scempi della classe politica italiana: Il Senato ha bocc… - ErMarchese72 : RT @LaVeritaWeb: Assurda «condanna» per la mancata registrazione dei figli di coppie gay sancita dalla Cassazione Un’ingerenza senza alcun… -