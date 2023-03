Fiera Milano | la Fondazione indica Conci nuovo ad e Bonomi presidente

(Di venerdì 31 marzo 2023) Il comitato esecutivo ha depositato la lista del consiglio di amministrazione per gli esercizi 2023-2024-2025 che verrà portata in approvazione all’assemblea ordinaria della società il prossimo 27 aprile

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Affaritaliani : Fiera, arriva l’ad Francesco Conci Presidente confermato Bonomi - PassailBigliett : #vendo #biglietto #treno Vendo biglietto treno Milano Garibaldi – Verona Fiera #trenolowcost #RT #vendobiglietto - AntoninKopecky : RT @AngeloCiocca: Nella foto le lotte del Sindaco @BeppeSala , che invece di preoccuparsi per ciò che succede a Milano tra borseggiatrici,… -

SGR e investitori istituzionali hanno depositato una lista di minoranza di soli candidati indipendenti per il rinnovo del consiglio di amministrazione diprevisto nella prossima assemblea ordinaria dei soci. I gestori che hanno presentato la lista sono titolari di oltre il 2,6% delle azioni ordinarie della società. La lista presentata per ...Si è riunito oggi il comitato esecutivo di Fondazioneper definire le proposte di corporate governance della spa '' che verranno portate in approvazione all'assemblea ordinaria della società, convocata per il prossimo 27 aprile. ..., arriva l'ad Conci. Presidente confermato Bonomi Si è riunito oggi il Comitato Esecutivo di Fondazioneper definire le proposte di corporate governance diSpa che verranno portate in approvazione all'Assemblea ordinaria della società, convocata per il prossimo 27 aprile. Il ...

Fiera Milano, SGR e istituzionali depositano lista per rinnovo CdA Borsa Italiana

z Le linee riaprono sabato mattina. M1 resta in servizio tra Bisceglie/Rho Fiera e Cairoli. Chiude tra Cairoli e Sesto FS (i treni in viaggio arrivano a destinazione).Alla fiera, aperta al pubblico e dedicata sia al B2B che al B2c partecipano 60 buyer, tra associazioni, tour operator e tour organizer, nazionali e internazionali. Tra i temi trattati anche i grandi ...