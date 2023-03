Fi: Battilocchio, 'grazie per incarico Berlusconi, insieme centreremo obiettivi' (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Ringrazio il presidente Silvio Berlusconi per l'incarico di cui mi ha voluto onorare e la fiducia in me riposta. Svolgerò il mio ruolo con il massimo dell'impegno e la passione che mi ha sempre guidato ed ispirato. Sono consapevole della delicatezza dell'incarico che mi è stato affidato ma sono certo che, con il contributo di tutti, riusciremo a centrare gli obiettivi". Così Alessandro Battilocchio, nuovo responsabile del settore elettorale di Forza Italia. "Abbiamo di fronte a noi -ricorda- sfide elettorali importanti, anche questa volta la grande squadra di Forza Italia, sotto la guida del presidente Berlusconi, saprà fare la differenza". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Ringrazio il presidente Silvioper l'di cui mi ha voluto onorare e la fiducia in me riposta. Svolgerò il mio ruolo con il massimo dell'impegno e la passione che mi ha sempre guidato ed ispirato. Sono consapevole della delicatezza dell'che mi è stato affidato ma sono certo che, con il contributo di tutti, riusciremo a centrare gli". Così Alessandro, nuovo responsabile del settore elettorale di Forza Italia. "Abbiamo di fronte a noi -ricorda- sfide elettorali importanti, anche questa volta la grande squadra di Forza Italia, sotto la guida del presidente, saprà fare la differenza".

