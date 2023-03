Festival di Cannes | cinque titoli imperdibili

(Di venerdì 31 marzo 2023) MovieMag.it - Recensioni Film e Serie TV - Recensioni Film Serie TV e News: Cinema Magazine ,Netflix, Prime Video e Disney Plus, streaming, trailer, curiosità, capolavori e cult movie. Ildisi avvicina: sono ogni giorno numerose le ultime notizie che anticipano quanto avverrà a partire dal prossimo 16 maggio. Dal film di apertura, che potrebbe forse essere Asteroid City di Wes Anderson (la cui presentazione aè però ancora incerta) o la nuova pellicola firmata Pedro Almodovar o ancora Killers of the flower

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StefanoPutinati : 1860. 24 marzo. Firmato il famigerato trattato di Torino. 163 anni fa cedemmo Nizza e la Savoia. Compreso il Casin… - MoviesAsbury : Il #FestivaldiCannes e #AppleOriginalFilms hanno annunciato ufficialmente che #KillersOfTheFlowerMoon, nuovo lavoro… - Radio1Rai : ??'Killer of the flower moon', l'attesissimo nuovo film di #MartinScorsese sarà in prima mondiale al Festival di… - UniMoviesBlog : Killers of the Flower Moon sarà presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes #KillersOfTheFlowerMoon… - Alessio3R : Ufficale: 'Killers Of The Flower Moon', il nuovo film di Martin Scorsese (con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro),… -

Ildi2023 conferma l'arrivo di Martin Scorsese sulla Croisette per l'anteprima mondiale del suo nuovo film, Killers of the Flower Moon . LA kermesse verdrà il ritorno di Scorsese a ...Killers of the Flower Moon, da giovedì 19 ottobre al cinema. Il film di Martin Scorsese sarà presentato in anteprima mondiale nella sezione ufficiale deldiil 20 ...- Pubblicità - Ildiè lieto di accogliere Martin Scorsese il prossimo maggio sulla Croisette, con Leonardo DiCaprio , Robert De Niro , Lily Gladstone, Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, ...

Killers of the Flower Moon confermato, sarà a Cannes 2023 Ciak Magazine

Il nuovo film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Brendan Fraser avrà l'anteprima mondiale al Festival di Cannes e uscirà nei cinema (presumibilmente) in autunno. Il Festival di ...I canali ufficiali del Festival di Cannes hanno appena annunciato che l’attesissimo Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese sarà presentato in anteprima durante il grande evento di maggio.