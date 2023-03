Festa Scudetto, viaggio a Napoli: Dario da Catania: “Amo questa città ed il suo tifo viscerale” (Di venerdì 31 marzo 2023) Seconda puntata della rubrica “Festa Scudetto, viaggio a Napoli” con il turista siciliano Dario che festeggia per Napoli e Catania La bellezza della Napoli colorata passa non solo per i tifosi azzurri e per i luoghi ma anche per i turisti che vengono travolti dall’euforia che si vive all’ombra del Vesuvio. Nel quartiere Montecalvario si respira un’atmosfera euforica ad ogni vicolo, con alcune strade già addobbate di azzurro, di figurine giganti, striscioni, manifesti. Un museo a cielo aperto per le tante persone che giungono in città per visitare le bellezze del capoluogo della Campania. E’ anche questa una storia che rientra nella rubrica “Festa Scudetto, ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 31 marzo 2023) Seconda puntata della rubrica “” con il turista sicilianoche festeggia perLa bellezza dellacolorata passa non solo per isi azzurri e per i luoghi ma anche per i turisti che vengono travolti dall’euforia che si vive all’ombra del Vesuvio. Nel quartiere Montecalvario si respira un’atmosfera euforica ad ogni vicolo, con alcune strade già addobbate di azzurro, di figurine giganti, striscioni, manifesti. Un museo a cielo aperto per le tante persone che giungono inper visitare le bellezze del capoluogo della Campania. E’ ancheuna storia che rientra nella rubrica “, ...

