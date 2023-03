Festa del Lavoro, Potenza ospiterà la manifestazione del primo maggio sulla Costituzione (Di venerdì 31 marzo 2023) Il comune di Potenza, in Basilicata, ospiterà la maniFestazione nazionale per il primo maggio di Cgil, Cisl e Uil. Al centro dell’iniziativa per la Festa dei Lavoratori: l’attualità dei principi e dei valori della Costituzione, a 75 anni dalla sua promulgazione. Argomento, questo, che caratterizzerà gli interventi dal palco dei tre segretari generali, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. Come è ormai tradizione, poi, nel pomeriggio, a Roma, si svolgerà il “Concertone” – promosso sempre dai sindacati – in piazza San Giovanni. Lo scorso anno la maniFestazione nazionale per la Festa del Lavoro si è svolta ad Assisi per ricordare i valori della pace, del Lavoro e della crescita del ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 marzo 2023) Il comune di, in Basilicata,la manizione nazionale per ildi Cgil, Cisl e Uil. Al centro dell’iniziativa per ladei Lavoratori: l’attualità dei principi e dei valori della, a 75 anni dalla sua promulgazione. Argomento, questo, che caratterizzerà gli interventi dal palco dei tre segretari generali, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. Come è ormai tradizione, poi, nel pomeriggio, a Roma, si svolgerà il “Concertone” – promosso sempre dai sindacati – in piazza San Giovanni. Lo scorso anno la manizione nazionale per ladelsi è svolta ad Assisi per ricordare i valori della pace, dele della crescita del ...

