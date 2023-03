Ferrero (Nutella), utili in calo a 800 milioni nel bilancio 2022 (Di venerdì 31 marzo 2023) L’impennata nei costi delle materie prime rallenta la corsa all’utile del gruppo Ferrero. Come riportato dal Sole 24 Ore, infatti, la multinazionale produttrice tra le altre della Nutella ha chiuso l’anno fiscale 2021/2022 con profitti per 800 milioni di euro contro i 981 milioni del periodo precedente, con un calo di 181 milioni, pari al 18,4%, L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 31 marzo 2023) L’impennata nei costi delle materie prime rallenta la corsa all’utile del gruppo. Come riportato dal Sole 24 Ore, infatti, la multinazionale produttrice tra le altre dellaha chiuso l’anno fiscale 2021/con profitti per 800di euro contro i 981del periodo precedente, con undi 181, pari al 18,4%, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

