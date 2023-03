(Di venerdì 31 marzo 2023) È un'architettura nuova, dedicata a un concetto di automobile che non esisteva, a caratterizzare le linee della, la

È un', dedicata a un concetto di automobile che non esisteva, a caratterizzare le linee della, la Aston Martin DBX 'Lightweight': ecco servito il super SUV peso piuma Lamborghini Urus e(anche se quest'ultima non è considerata un vero e proprio sport utility) sono gli esempi più chiari di come i costruttori di nicchia siano attenti alle ...... 296 GTB e anche del nuovo SUV. Vedremo dunque a proposito di questa futura vettura dellaquali novità arriveranno dalla casa automobilistica del cavallino rampante.

Ferrari Purosangue, Manzoni: "Il nostro progetto più ardito" Gazzetta

Per Flavio Manzoni, responsabile del Centro Stile Ferrari, Purosangue ha rappresentato una sfida titanica, un tuffo dentro pianeti inesplorati. «È stato il progetto più complesso mai affrontato – ...Il successore della Ferrari 812 ha messo piede sulla neve per la prima volta dopo un lungo anno. La casa di Maranello è arrivata in quest’ultimo tratto dei test invernali con il mulo di questa sportiv ...