Femminicidio Terni | il messaggio della vittima al figlio prima di morire | “Papà mi sta facendo del male”

(Di venerdì 31 marzo 2023) “mi stadel”. Sono queste le parole di aiuto che Zenepe Uruci avrebbe rivolto alsu Whatsapp, sperando di potersi salvare dalla furia del marito Xhafer. L’uomo, 62 anni, è stato arrestato per averla colpita diverse volte con un coltello all’internoloro abitazione di Borgo Rivo, in provincia di, ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRaiUmbria : Femminicidio di Terni. Sottoposto a fermo il marito di Zenepe Uruci, è accusato di omicidio volontario… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: Una donna è stata uccisa a coltellate all'interno di un'abitazione a Terni, in zona Borgo Rivo. La polizia ha fermato il… - Mimina46442843 : #femminicidio Ennesima donna uccisa dal marito ?? Stavolta a Terni - andreastoolbox : Donna uccisa a coltellate, fermato il marito. Aveva telefonato al figlio chiedendo aiuto #uccisa #Donna #a #fermato… - MutiLeonilde : RT @FrancoScarsell2: Le urla,le parole dette che accecano dalla rabbia e i fendenti. A Terni una donna è stata uccisa in casa a coltellate… -

"Papà mi sta facendo male" , avrebbe detto la donna in un messaggio vocale inviato al figlio. Ancora un, questa volta a. Un uomo di 61 anni, ha accoltellato e ucciso la moglie di 56 anni dopo che lei aveva chiesto aiuto al figlio. La tragedia è avvenuta nel quartiere di Borgo Rivo, in ...Quello diè il secondoavvenuto in Umbria in pochi giorni. .Sono in corso le indagini, coordinate dalla procura di, per chiarire la dinamica dell'accaduto. Ilè avvenuto al culmine di una lite scoppiata con il marito, di 62 anni. L'uomo è ...

Femminicidio a Terni, donna uccisa a coltellate in casa: fermato il compagno, omicidio al culmine di una lite Virgilio Notizie

TERNI - «Era già successo ... misure messe in atto per prevenire e contrastare la violenza degli uomini contro le donne. Questo ennesimo femminicidio che colpisce la nostra regione ci mostra come ...A Terni una donna di 56 anni è stata uccisa in casa a coltellate. Il femminicidio è avvenuto al culmine di una lite scoppiata con il marito, di 62 anni. L'uomo è stato subito fermato per omicidio ...