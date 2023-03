Felicissima sera, ospiti e anticipazioni della seconda puntata (Di venerdì 31 marzo 2023) Dopo il successo della prima puntata di “Felicissima sera – All Inclusive” tornano venerdì 31 marzo su Canale 5 Pio e Amedeo con il loro irriverente show di prima serata La seconda puntata vede la partecipazione di ospiti d’eccezione come: Gerry Scotti, Annalisa, Fabio Cannavaro, Irama, Nilla Zilli, Giovanna Civitillo e Antonello Venditti. In ciascuna delle tre puntate di “Felicissima sera” artisti di primo piano, musica live, momenti di irriverente comicità, grandi coreografie e performance e lo sguardo disincantato di Pio e Amedeo sul mondo: pronti a dissacrare il linguaggio televisivo, senza dimenticare la tradizione del grande varietà rielaborato con la loro brillante leggerezza L'articolo proviene da 361 ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 31 marzo 2023) Dopo il successoprimadi “– All Inclusive” tornano venerdì 31 marzo su Canale 5 Pio e Amedeo con il loro irriverente show di primata Lavede la partecipazione did’eccezione come: Gerry Scotti, Annalisa, Fabio Cannavaro, Irama, Nilla Zilli, Giovanna Civitillo e Antonello Venditti. In ciascuna delle tre puntate di “” artisti di primo piano, musica live, momenti di irriverente comicità, grandi coreografie e performance e lo sguardo disincantato di Pio e Amedeo sul mondo: pronti a dissacrare il linguaggio televisivo, senza dimenticare la tradizione del grande varietà rielaborato con la loro brillante leggerezza L'articolo proviene da 361 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SMSNEWSOFFICIAL : Secondo appuntamento con “Felicissima sera – All inclusive”, il varietà di Pio e Amedeo - SerieTvserie : Felicissima Sera – All inclusive anticipazioni seconda puntata 31 marzo 2023 in diretta - PasqualeMarro : #PioeAmedeo, tanti ospiti per la seconda puntata di “Felicissima sera – All inclusive” - tuttopuntotv : Felicissima sera, anticipazioni e ospiti del 31 marzo 2023 #FelicissimaSera #Canale5 #PioeAmedeo - Giornaleditalia : Felicissima Sera ospiti stasera 31 marzo 2023: anticipazioni seconda puntata -