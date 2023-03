Fedriga spende 20 milioni per i “suoi” giochi la Finlandia ne usò 3 | 5 | ora il Pd attacca | “Flusso di denaro fuori controllo per gli Eyof”

(Di venerdì 31 marzo 2023) Ventidi euro per mettere in piedi la macchina degli, il Festival olimpico della gioventù europea (che non c’entra nulla coiolimpici giovanili), quando la, nel 2022, ne spese 3,5. A fronte – e lo dimostrano i fatti – di risultati (mediatici e di seguito, in generale) “pressoché nulli”. A denunciare le anomalie relative agliorganizzati in Friuli-Venezia Giulia (disputatisi a fine gennaio) era stato, lo scorso novembre, ilFattoQuotidiano.it grazie – tra le altre cose – a un accesso agli atti del capogruppo del M5s, Mauro Capozzella, che aveva consentito di quantificare la somma messa a disposizione da Massimilianoper organizzare le gare (20di euro, come detto). Ora il Partito democratico ha deciso di inoltrare altre ...

