Fedele | “De Laurentiis e Spalletti non si sopportano | ecco il motivo”

Enrico Fedele dichiara che Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti non si sopportano e svela il motivo di tale insinuazione L'ex procuratore di Fabio e Paolo Cannavaro, Enrico Fedele, fa valutazioni a tutto tondo sul Napoli. Nel corso della trasmissione Giochiamo d'Anticipo, programma in onda sulla emittente Televomero, l'ex dirigente del Parma analizza aspetti calcistici ed extracalcistici riguardanti il club azzurro: "La politica societaria del club campano è chiaro: non verranno corrisposti ingaggi troppo elevati nemmeno ai calciatori più importanti. Il Napoli ha una politica da rispettare, non vi aspettate proposte alte per Kim e gli altri big". Fedele evidenzia il comportamento di Spalletti sulle parole di De Laurentiis per il ...

