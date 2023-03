Fatarella (Save the Children): “Sport acceleratore di benessere” (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – “Siamo venuti al ‘Punto Luce’ di Quarto Oggiaro di Save the Children per presentare il progetto che, insieme a Kinder, abbiamo sviluppato partendo dalla metodologia ‘Joy of moving’. Significa sfruttare lo Sport come acceleratore di benessere non solo fisico ma anche emotivo. È quello che facciamo qua e in altri otto ‘Punti Luce’ di Save the Children dove lo Sport non solo fa stare in forma i nostri ragazzi ma li aiuta anche ad accrescere la consapevolezza di se stessi, la collaborazione con gli altri e lo stare bene”. Così Daniela Fatarella, direttrice di Save the Children Italia, in occasione della presentazione del progetto Kinder Joy of moving, un metodo educativo innovativo, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – “Siamo venuti al ‘Punto Luce’ di Quarto Oggiaro ditheper presentare il progetto che, insieme a Kinder, abbiamo sviluppato partendo dalla metodologia ‘Joy of moving’. Significa sfruttare locomedinon solo fisico ma anche emotivo. È quello che facciamo qua e in altri otto ‘Punti Luce’ dithedove lonon solo fa stare in forma i nostri ragazzi ma li aiuta anche ad accrescere la consapevolezza di se stessi, la collaborazione con gli altri e lo stare bene”. Così Daniela, direttrice ditheItalia, in occasione della presentazione del progetto Kinder Joy of moving, un metodo educativo innovativo, ...

