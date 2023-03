Fantacalcio | 5 attaccanti da schierare per il 28° turno di Serie A

(Di venerdì 31 marzo 2023) Cinquedaper il 28°diA: è quasi ora di scegliere i titolari del. Ecco alcuni consigli utili PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo aver consigliato glida nonper l’imminentedi, vediamo i prescelti per la ventottesima giornata: 5 nomi che, sulla Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kofiboat25 : RT @DiMarzio: #Fantacalcio | I nostri consigli sugli attaccanti in vista della 28ª giornata - DiMarzio : #Fantacalcio | I nostri consigli sugli attaccanti in vista della 28ª giornata -

Andiamo ad analizzare le possibili opzioni da scegliere al. DIFENSORI Gran periodo di ... Rasmus Hojlund scatenato con la DanimarcaQuattro gol nelle due sfide con il Belgio ...Glidell'Atalanta non lo mettono in particolare difficoltà. I PEGGIORI Leao 5,5: impreciso e svogliato. Sbaglia un paio di occasioni da dentro l'area, poi un'altra clamorosa dove si ...Andiamo ad analizzare le possibili opzioni da scegliere al. Adam Marusic, 30 anni ... Andrea Belotti, 29 anniUn solo gol nelle ultime dieci gare. Beto (49 crediti) è lo ...

28ª giornata Serie A: 5 attaccanti da non schierare al Fantacalcio Fantacalcio ®

Il Fantacalcio entra nella sua fase più calda ... In questo articolo vediamo i 5 attaccanti che lo staff di Fantamagazine vi consiglia di schierare per questa giornata. Rendimento flop per l'inglese ...Anche in ottica fantacalcio – ma non solo – è importante capire ... Sorride anche Spalletti, che finalmente ritrova Jack Raspadori. L’attaccante è rientrato ad allenarsi in gruppo e probabilmente sarà ...