Falso allarme bomba in due scuole | a Firenze e Bagno a Ripoli Fatti evacuare insegnanti e studenti

(Di venerdì 31 marzo 2023) La scuola americana, International school of Florence, che ha due immobili ae a, è stata evacuata stamani, 31 marzo 2023, per l'annuncio via mail, poi rivelatosi, di bombe intorno a una delle due sedi, pronte a esplodere all'inizio delle lezioni

braccialetto elettronico ieri 30 marzo a Zubiena intorno alle 14, ma come accade in genere, questa volta non era un: l'uomo che lo indossava lo aveva infatti allentato perchè gli dava fastidio. Immediatamente giunti sul posto i Carabinieri hanno contattato il pm di turno che però non ha ritenuto di ...Segnalato ordigno inesploso ad Appiano, ma era un petardoin quel di Appiano Gentile, più precisamente in via Crespi, dove è partita la chiamata alle forze dell'ordine per segnalare la ...Traffico bloccato, pedoni dirottati altrove e negozi evacuati, ma era solo un. Roma,bomba in piazza Sempione . Artificieri in azione per l'bomba . La testimonianza ...

"C'è una bomba in piazza Sempione": traffico bloccato e artificieri in strada, ma è un falso allarme Repubblica Roma

