Faccia a faccia Meloni-Mattarella: punto su Pnrr, migranti e bollette (Di venerdì 31 marzo 2023) A distanza di dieci giorni Sergio Mattarella e Giorgia Meloni sono tornati ad incontrarsi al Quirinale. Lo scorso 22 marzo il capo dello Stato aveva ricevuto la premier - assieme al vice Tajani e ai ministri Crosetto, Giorgetti, Urso, Fitto e sottosegretario Mantovano - in occasione della tradizionale colazione di lavoro che si svolge prima delle riunioni del Consiglio europeo di Bruxelles. Oggi invece a salire al Colle è stata solo la presidente del Consiglio per un invito a pranzo che, spiegano da palazzo Chigi, era già stato programmato. Insomma, nessuna convocazione improvvisa, viene sottolineato, anche se l'appuntamento alla fine si è protratto più del previsto, costringendo Meloni a dover rinunciare alla trasferta a Udine per il comizio di chiusura della campagna elettorale del governatore uscente del Fvg, Massimiliano Fedriga. ... Leggi su iltempo (Di venerdì 31 marzo 2023) A distanza di dieci giorni Sergioe Giorgiasono tornati ad incontrarsi al Quirinale. Lo scorso 22 marzo il capo dello Stato aveva ricevuto la premier - assieme al vice Tajani e ai ministri Crosetto, Giorgetti, Urso, Fitto e sottosegretario Mantovano - in occasione della tradizionale colazione di lavoro che si svolge prima delle riunioni del Consiglio europeo di Bruxelles. Oggi invece a salire al Colle è stata solo la presidente del Consiglio per un invito a pranzo che, spiegano da palazzo Chigi, era già stato programmato. Insomma, nessuna convocazione improvvisa, viene sottolineato, anche se l'appuntamento alla fine si è protratto più del previsto, costringendoa dover rinunciare alla trasferta a Udine per il comizio di chiusura della campagna elettorale del governatore uscente del Fvg, Massimiliano Fedriga. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Se la linea del @pdnetwork, come sembra, diventerà di aperta opposizione ai Termovalorizzatori, spero di cuore che… - Greenpeace_ITA : ??Oltre a mettere la faccia sull'aumento della spesa militare, il #GovernoMeloni dovrebbe dire anche dove intende pr… - AlbertoBagnai : Lo faccia in silenzio. - _il_rossonero : @PStopardi @ildandi_82 Sì, mi piacerebbe mi scorreggiasse in faccia. - jo19N26 : @Sgupi @SpudFNVPN Si vede solo mezza faccia, quindi posso dirti solo mezza latrina. Sparisci e pulisciti la bocca q… -

Fermate la tigre 'Iran'! - L' A dire il vero, l'Iran ha ancora molta strada da fare per capitalizzare pienamente i suoi beni senza alcuna prospettiva immediata che il suo regime clericale faccia ciò che sarebbe necessario per ... Global conversation, Bulgaria al voto per la quinta volta in due anni L'altra faccia della medaglia Quindi, secondo Kiril Petkov la riforma chiave è quella della giustizia, ma cosa ne pensa il suo contendente, Bojko Borisov D: Grazie per essere qui. Secondo l'Unione ... ursula von der leyen lancia la sfida a xi e gli getta in faccia una manciata di terre rare 1 - VON DER LEYEN AVVERTE LA CINA: 'NUOVI ACCORDI SU CAPITALI E TERRE RARE' Estratto dell'articolo di Claudio Tito per 'la Repubblica' ursula von der leyen xi jinping La Cina sta diventando sempre più ... A dire il vero, l'Iran ha ancora molta strada da fare per capitalizzare pienamente i suoi beni senza alcuna prospettiva immediata che il suo regime clericaleciò che sarebbe necessario per ...L'altradella medaglia Quindi, secondo Kiril Petkov la riforma chiave è quella della giustizia, ma cosa ne pensa il suo contendente, Bojko Borisov D: Grazie per essere qui. Secondo l'Unione ...1 - VON DER LEYEN AVVERTE LA CINA: 'NUOVI ACCORDI SU CAPITALI E TERRE RARE' Estratto dell'articolo di Claudio Tito per 'la Repubblica' ursula von der leyen xi jinping La Cina sta diventando sempre più ... Faccia a faccia tra i sindaci di Bolzano Caramaschi e di Trento Ianeselli RaiNews