Fabrizio Corona fa il nome di chi vincerà il Gf Vip 7 | “C’è un perché | non si tratta di un complotto ma…”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 31 marzo 2023) Manca pochissimo alla finale del Gf Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini giunto alla settima edizione. Come sappiamo a contendersi il primo gradino del podio sono Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Giaele De Donà e uno tra Milena Miconi e Alberto De Pisis. Con l’imminente arrivo della finalissima sono stati in molti a esprimere chi secondo loroquesta edizione, dai Vipponi stessi ai primi consueti scommettitori. Ma non solo, perchè ancheha voluto dire la sua a riguardo, durante una diretta su Telegram. Per l’ex re dei paparazzi a vincere il Gf Vip 7 sarà Edoardo Tavassi: Allora ragazzi, come vi avevo promesso adesso vi svelo in anteprima ildel vincitore del Grande Fratello Vip 7. A vincere sarà Edoardo Tavassi. C’è un: non ...