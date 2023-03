Fabrizio Corona e il sesso con uomini: “Ho dato degli assaggi a chiunque” (Di venerdì 31 marzo 2023) Fabrizio Corona è stato ospite dell’ultima puntata del “Peppy Night”, lo show di Peppe Iodice in onda sull’emittente locale Canale 21. Di recente, a “Belve”, Giacomo Urtis ha raccontato di quando rimase folgorato dal braccio tatuato dell’ex re dei paparazzi in aeroporto: “Ci siamo presentati e non ci siamo più lasciati, mi ha portato a vivere a Milano. Ero infatuato e credo fosse un amore ricambiato. Ci sentiamo tutti i giorni. Il nostro è un rapporto ibrido, c’è stata un’amicizia speciale. Quello che c’era tra noi era a parte rispetto a quello che poteva avere con Nina Moric o Belen Rodriguez. Può essere ci sia stata dell’intimità ma cose nostre”. Giacomo Urtis (Foto da video)“La prima volta l’ho visto vestito da uomo, era fidanzato con una ragazza” “Giacomo allude al fatto che tra noi c’è stata fisicità – ha detto ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 31 marzo 2023)è stato ospite dell’ultima puntata del “Peppy Night”, lo show di Peppe Iodice in onda sull’emittente locale Canale 21. Di recente, a “Belve”, Giacomo Urtis ha raccontato di quando rimase folgorato dal braccio tatuato dell’ex re dei paparazzi in aeroporto: “Ci siamo presentati e non ci siamo più lasciati, mi ha portato a vivere a Milano. Ero infatuato e credo fosse un amore ricambiato. Ci sentiamo tutti i giorni. Il nostro è un rapporto ibrido, c’è stata un’amicizia speciale. Quello che c’era tra noi era a parte rispetto a quello che poteva avere con Nina Moric o Belen Rodriguez. Può essere ci sia stata dell’intimità ma cose nostre”. Giacomo Urtis (Foto da video)“La prima volta l’ho visto vestito da uomo, era fidanzato con una ragazza” “Giacomo allude al fatto che tra noi c’è stata fisicità – ha detto ...

