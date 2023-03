Fabio Cannavaro | chi sono i figli | Christian Martina e Andrea

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 31 marzo 2023): dal matrimonio con Daniela Arenoso nel 1996,arrivati i treedi traL’allenatore del Benevento sarà tra gli ospiti di “Felicissima Sera – All Inclusive”, in onda stasera a partire dalle 21:30 su Canale 5. La storia d’amore con la moglie Daniela nata tra i banchi di scuola nei primissimi anni Novanta, ha portato i due all’altare e poi ad allargare la famiglia con l’arrivo nel 1999 di. Il 24enne ha ereditato la passione del calcio dal celebre padre e Campione del Mondo, debuttando tra le fila delle giovanili del Sassuolo, per poi ...