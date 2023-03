F1, risultati e classifica FP1 GP Australia 2023: Max Verstappen svetta, 5° Leclerc e 6° Sainz (Di venerdì 31 marzo 2023) Calato il sipario sulla prima sessione di prove libere del GP d’Australia, terzo round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista dell’Albert Park di Melbourne i piloti hanno cercato la messa a punto ideale su un tracciato cittadino dalle caratteristiche particolari. La FIA ha confermato che quest’anno saranno presenti quattro zone DRS. Potrebbe quindi essere l’edizione della corsa di Melbourne con la più alta velocità di punta, visto che teoricamente si potrebbero toccare i 340 km/h. Le strade del circuito cittadino dell’Albert Park sono state riasfaltate nel 2022, inserendo nell’agglomerato delle inclusioni metalliche che hanno migliorato il grip dei pneumatici. L’asfalto è infatti più liscio rispetto agli altri circuiti del mondiale e una maggiore aderenza si raggiunge solo dopo numerose sessioni di pista. Un circuito che dovrebbe favorire i sorpassi ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) Calato il sipario sulla prima sessione di prove libere del GP d’, terzo round del Mondialedi F1. Sulla pista dell’Albert Park di Melbourne i piloti hanno cercato la messa a punto ideale su un tracciato cittadino dalle caratteristiche particolari. La FIA ha confermato che quest’anno saranno presenti quattro zone DRS. Potrebbe quindi essere l’edizione della corsa di Melbourne con la più alta velocità di punta, visto che teoricamente si potrebbero toccare i 340 km/h. Le strade del circuito cittadino dell’Albert Park sono state riasfaltate nel 2022, inserendo nell’agglomerato delle inclusioni metalliche che hanno migliorato il grip dei pneumatici. L’asfalto è infatti più liscio rispetto agli altri circuiti del mondiale e una maggiore aderenza si raggiunge solo dopo numerose sessioni di pista. Un circuito che dovrebbe favorire i sorpassi ...

