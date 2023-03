F1 | prove libere GP Australia 2023 | highlights e sintesi – VIDEO

(Di venerdì 31 marzo 2023) Max Verstappen ha ottenuto il miglior tempo nelledel GP d’. Il Campione del Mondo si è distinto nel primo turno mattutino con la Red Bull in 1’18?790. Fernando Alonso ha infatti siglato la miglior performance del pomeriggiono in 1’18?887 con l’Aston Martin prima del peggioramento delle condizioni meteo. Da segnalare dunque come terzo tempo odierno l’1’19?223 di Lewis Hamilton con la Mercedes in FP1 subito davanti alla Red Bull del messicano Sergio Perez. A seguire troviamo le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, rispettivamente a 588 e 715 millesimi dal leader. La seconda sessione è stata caratterizzata dalla pioggia, che ha costretto i piloti a girare su gomme intermedie. In queste particolari condizioni è stato Fernando Alonso a fare la differenza sul circuito semi-cittadino di ...

Fernando Alonso ha chiuso la prima giornata di prove libere in Australia con il miglior tempo al termine della seconda sessione. Lo spagnolo, così come tutti gli altri è stato però fermato dall'arrivo della pioggia, e anche il programma di lavoro ...

Sesto in FP1, quinto in FP2. Prima giornata di prove libere discreta per Carlos Sainz sul circuito di Albert Park, che ospita il weekend del Gran Premio d'Australia 2023, valevole come terzo round ... Leclerc e Sainz dicono di dover giocare in difesa aspettando gli aggiornamenti fra Baku, Imola e Barcellona. Sainz: «Un problema del genere non si risolve in…»