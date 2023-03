F1 | problemi di sovrasterzo per Max Verstappen a Melbourne | escursione nell’erba

Leggi su oasport

(Di venerdì 31 marzo 2023) Una prima giornata decisamente anomala nelle prove libere del Gran Premio d’Australia: la pioggia ha rovinato i piani a diverse scuderie specie nelle FP2 e ci sono stati deidi GPS che non hanno permesso di ottenere dati preziosi in vista della gara. Qualche segnale incoraggiante per la Ferrari è arrivato specie nella seconda sessione di prove libere, con la seconda posizione di Leclerc dietro ad Alonso prima della pioggia, arrivando davanti alle due Red Bull. Quinto posto invece per Carlos Sainz. Red Bull che invece ha fatto da padrona le FP1 con Maxprimo e Sergio Perez terzo, ma il campione del mondo in carica ha avuto qualcheno di, andando lungo e finendo per andare sull’erba. Qui di seguito il video del lungo didurante le libere 2. VIDEO – MAX ...