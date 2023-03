F1 oggi, GP Australia 2023: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di venerdì 31 marzo 2023) oggi, venerdì 31 marzo, andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP d’Australia, terzo round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista dell’Albert Park di Melbourne, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente in cerca del miglior set-up in vista delle qualifiche di domani e della corsa domenicale. La Ferrari si presenta a questo appuntamento non nel migliore dei modi. La Rossa, reduce dai primi due fine-settimana del campionato assai deludenti, si augura di massimizzare il potenziale della propria vettura, quantomeno per garantirsi una posizione da podio. Non sarà semplice perché il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz avranno tanti rivali. Preso atto della netta superiorità della Red Bull, che ambisce a dominare anche in terra Australiana, la scuderia di ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023), venerdì 31 marzo, andrà in scena la prima giornata didel GP d’, terzo round del Mondialedi F1. Sulla pista dell’Albert Park di Melbourne, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente in cerca del miglior set-up in vista delle qualifiche di domani e della corsa domenicale. La Ferrari si presenta a questo appuntamento non nel migliore dei modi. La Rossa, reduce dai primi due fine-settimana del campionato assai deludenti, si augura di massimizzare il potenziale della propria vettura, quantomeno per garantirsi una posizione da podio. Non sarà semplice perché il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz avranno tanti rivali. Preso atto della netta superiorità della Red Bull, che ambisce a dominare anche in terrana, la scuderia di ...

