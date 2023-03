F1 | Max Verstappen il più veloce della FP1 in Australia 5° Charles Leclerc davanti a Sainz

(Di venerdì 31 marzo 2023) Finita nell’album dei ricordi questa prima sessione di prove libere del GP d’, terzo round del Mondiale 2023 di F1. Sul circuito dell’Albert Park, a Melbourne, le temperature erano frizzantine: 18°C in aria e poco più di 30°C sull’asfalto. A riscaldare il cuore degli appassionati ci ha pensato il solito Max. Il campione del mondo in carica, leader del campionato, ha fermato i cronometri con la Red Bull sul tempo di 1:18.790 a precedere di 0.433 la Mercedes del britannico Lewis Hamilton e di 0.503 il compagno di squadra, Sergio Perez. RB19 che ha dato conferma di essere il riferimento e non poteva essere altrimenti. Tuttavia, sembra paradossale, ma qualche problemino Max l’ha manifestato sul bilanciamentovettura. Pur essendo stato l’unico a infrangere la barriera dell’1:19, il due-volte iridato ha commesso ...

Terza tappa del Mondiale di Formula 1 2023. L'appuntamento di questo weekend è con l'Australia, dall'altra parte del mondo. Si riparte dal testa a testa in casa Red Bull tra Max Verstappen e Sergio Perez, rispettivamente a 44 e 43 punti dopo le uscite in Bahrain e Arabia Saudita.

Non ci sono sorprese, è Max Verstappen a dominare la prima sessione di libere, seguito da un inaspettato Lewis Hamilton. Terzo Perez, il quale non aveva però montato la mescola più morbida. Alonso ...Davanti a tutti c'è sempre la Red Bull-Honda di Max Verstappen che non ha perso tempo e dopo pochi giri ha segnato il primo tempo con gomme soft in 1'18"790. Il campione del mondo non ha ancora ben ...