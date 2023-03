F1 | Lance Stroll | “La macchina andava bene | Albert Park bella pista su cui guidare”

Leggi su oasport

(Di venerdì 31 marzo 2023) La pioggia rallenta, pilota dell’Aston Martin che ha chiuso al sedicesimo posto le prove libere del GP d’Australia, terza tappa del Mondiale 2023 di F1 in scena questo weekend al circuitodi Melbourne. Il pilota canadese, registrando il sedicesimo tempo del lotto con un ritardo di +1.692 rispetto al collega più veloce, Fernando Alonso (1:18.887), ha dovuto infatti fare i conti con i problemi dovuti allabagnata, fattore che lo ha anche portato anche a due brevi escursioni sull’erba. Un problema che però non ha scalfito Scroll che, intervenuto in mixed zone, ha commentato la sua prestazione: “è unasplendida da, quindi è stato bello tornare sul circuito oggi. La ...