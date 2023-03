F1, GP Australia: gli orari tv – Quando e dove vedere qualifiche e gara (Sky, Now e TV8 ) (Di venerdì 31 marzo 2023) La Formula 1 in Australia per il terzo appuntamento della stagione, dopo le due gare nella Penisola araba: i Gp di Bahrein e Arabia Saudita hanno sancito la superiorità della Red Bull e la crisi della Ferrari. Una vittoria a testa per Max Verstappen e Sergio Perez, con l’olandese campione del mondo che punta a confermarsi in testa al Mondiale. Sul circuito dell’Albert Park di Melbourne Charles Leclerc detiene il record sul giro: un anno fa il monegasco vinse con la Rossa, ora firmerebbe probabilmente per un podio. Per seguire il weekend di F1 gli appassionati italiani devono puntare la sveglia all’alba, per via del fuso orario con l’Australia. Come sempre, qualifiche e gara saranno trasmesse in diretta su Sky e in streaming su Now: il canale di riferimento è Sky Sport Formula 1. Nel pomeriggio di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) La Formula 1 inper il terzo appuntamento della stagione, dopo le due gare nella Penisola araba: i Gp di Bahrein e Arabia Saudita hanno sancito la superiorità della Red Bull e la crisi della Ferrari. Una vittoria a testa per Max Verstappen e Sergio Perez, con l’olandese campione del mondo che punta a confermarsi in testa al Mondiale. Sul circuito dell’Albert Park di Melbourne Charles Leclerc detiene il record sul giro: un anno fa il monegasco vinse con la Rossa, ora firmerebbe probabilmente per un podio. Per seguire il weekend di F1 gli appassionati italiani devono puntare la sveglia all’alba, per via del fusoo con l’. Come sempre,saranno trasmesse in diretta su Sky e in streaming su Now: il canale di riferimento è Sky Sport Formula 1. Nel pomeriggio di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BenitoFrazzetta : @Brick79G @DubbiAbbi Si sì, anche gli Australia Open e gli US Open? ?? - RiccardoTabane1 : A seguire in questa classifica vi sono i grandi paesi come Australia e Brasile, ma anche paesi più piccoli come Isr… - smilypapiking : RT @LennyBusker3: Australia, China still keen on resuming trade imprese australiane e cinesi hanno 'sofferto la tempesta' di un conflitto… - LennyBusker3 : Australia, China still keen on resuming trade imprese australiane e cinesi hanno 'sofferto la tempesta' di un conf… - motorlibros : RT @Roberta07love: Buongiorno e buon venerdì di libere a tutti ?? A breve in Australia termineranno le #FP2 della #F1. A Termas de Rio Ho… -