F1 GP Australia 2023, Sainz: “Fiducioso per il resto del weekend, stiamo spingendo al massimo” (Di venerdì 31 marzo 2023) Carlos Sainz ha parlato al termine della prima giornata di prove libere a Melbourne, dove si corre il GP d’Australia 2023, terza gara del mondiale di F1: “Giornata parzialmente compromessa dalla pioggia nella seconda sessione. Abbiamo preferito girare poco sul bagnato e prepararci al meglio in vista di domani. La prima ora è stata però molto utile, visto che abbiamo provato diverse configurazione di set-up per migliorare il feeling con la monoposto e conoscere meglio il pacchetto che abbiamo attualmente a disposizione. Personalmente sono Fiducioso per il weekend, stiamo spingendo il più possibile per massimizzare il potenziale“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023) Carlosha parlato al termine della prima giornata di prove libere a Melbourne, dove si corre il GP d’, terza gara del mondiale di F1: “Giornata parzialmente compromessa dalla pioggia nella seconda sessione. Abbiamo preferito girare poco sul bagnato e prepararci al meglio in vista di domani. La prima ora è stata però molto utile, visto che abbiamo provato diverse configurazione di set-up per migliorare il feeling con la monoposto e conoscere meglio il pacchetto che abbiamo attualmente a disposizione. Personalmente sonoper ilil più possibile per massimizzare il potenziale“. SportFace.

